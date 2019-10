Beirute, Hong Kong e Santiago do Chile são situações que pareciam sob controle (controles muito diferentes, mas isso são outras histórias) que de repente se descontrolaram e o povo saiu à rua para protestar violentamente. Fora estas situações pontuais explosivas, há evidentemente os contínuos psico-dramas vividos pelos Estados Unidos e o Reino Unido, e mais as grandes e pequenas baralhadas no Oriente Próximo, de cujo número de vítimas e de brutalidades já se perdeu a contagem. No meio de tantas preocupações – estamos a omitir muitas outras, como Bolsonaro no Brasil, Duterte, os rohingyas... a lista é de endoidecer — ninguém fala no Haiti, oficialmente o país mais pobre do hemisfério ocidental. Depois de, no século XVIII, a ilha de Hispaniola produzir 60% do café e 40% do açúcar consumidos pela Europa – uma riqueza colossal.

O que se passa no Haiti é de um desconsolo total. E não ocorre há semanas ou meses; conforme queiramos olhar mais para trás, chegamos facilmente a 1791-1804, o ano em que se tornou independente. 1791 é três anos depois da Revolução Francesa, que aboliu a escravatura. A notícia chegou às colónias caribenhas francesas, onde a tal riqueza colossal era partilhada por dezenas de senhores imperiais que faziam trabalhar de sol a sol centenas de milhares de escravos. Os enviados de França foram escorraçados, sovados, até assassinados pelos senhores. Mas a notícia também chegou aos escravos. Percebendo que a Metrópole não protegeria os seus senhores, revoltaram-se. Noutras ilhas, como na outra metade da ilha de Hispaniola, colónia espanhola e actual República Dominicana, as lutas correram de modos diferentes, e o poder colonial manteve-se, pelo menos provisoriamente, com algumas mudanças cosméticas. Mas no Haiti, os escravos ganharam, aberta e claramente, contra os senhores, que executaram, e contra as tropas enviadas de França, que venceram. Os espanhóis e os ingleses também tentaram cometer as suas forças, atraídos por tanto café e açúcar, mas tiveram de desistir. A febre-amarela dizimava qualquer força que não tivesse nascido naquele clima equatorial.

Não haverá espaço para contar toda a história da meia-ilha entre 1802 e 2019, mas pode fazer-se um resumo. Em 1802, o herói nacional Toussaint L’Ouverture foi enganado e morto pelos franceses. Agora quem mandava em França era Napoleão, pouco inclinado a brincadeiras e sem problemas quanto à escravatura. O seu general, Visconde de Rochambeau, chegou a importar 15.000 cães da Jamaica, especialmente treinados para caçar e matar negros. Voltou temporariamente a escravatura, mas a revolta continuou e Jean-Jacques Dessalines declarou a independência em 1804. (Os nomes dos haitianos são sempre uma mistura de francês e crioulo.) Uma República mesmo. Governada pelos mestiços (“gens de couleur”) que se tornaram a burguesia local, enquanto os escravos eram promovidos a povo em geral. Houve mais guerras com os europeus, mas, entretanto a escravatura começou a ser universalmente criticada e acabaram por deixar o Haiti entregue à sua sorte. (A Republica Dominicana, que ocupa a maior parte da ilha, só se tornou independente em 1822, seguiu uma história diferente e hoje em dia é uma democracia parlamentar decente e um resort turístico.)