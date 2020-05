Este texto faz parte da rubrica Regresso a um Mundo Novo, em parceria com a plataforma 100 Oportunidades, em que vários jovens nos ajudam a pensar o mundo pós-pandemia.

Portugal ignora há décadas aquela que é a sua real vocação económica. O país tem vivido seduzido pela ideia de uma economia exaustivamente globalizada, com longas cadeias produtivas, obcecada pelo (supostamente) inelutável ideal dos preços baixos. Este pensamento está errado, sempre esteve, mas hoje encontrará a reboque do choque pandémico a maior prova do seu colossal falhanço.

Um país com a nossa dimensão, História e saber-fazer não pode viver agarrado a interpretações rígidas de escala e competitividade, como se os limites da primeira não fossem finitos e o único sinónimo da segunda fosse o baixo preço. O foco no benefício para o consumidor final, alegado beneficiado-mor desta política económica errática, tem servido de engodo para justificar o estrangulamento das cadeias produtivas do país, que ao invés de estarem focadas na busca de estratégias de comunicação para fazer ver ao mundo que por cá se fazem alguns dos mais especiais produtos que as mãos humanas conseguem fabricar, estão antes consumidas na busca da famigerada eficiência económica. No final do dia, a troco de um benefício de cêntimos, o consumidor final deixou escapar por entre os dedos novecentos anos de História e o saber-fazer de um povo.

O consumidor é, naturalmente, o menos culpado de uma gigantesca cadeia económica que, no limite, ninguém aproveita. Isto porque, exceção feita aos itens do cabaz alimentar básico, todos os demais artigos seriam passíveis de uma valorização francamente superior, com benefícios para todos. O preço é o primeiro adjetivo do produto e como tal não é um bom serviço ao setor dos queijos regionais anunciar em plena pandemia a redução em 50% do preço destes, quando nem a 100% a cadeia produtiva é condignamente remunerada e sendo a procura destes artigos relativamente indiferente ao preço.

Para o consumidor final comprar barato, mata-se à fome o agricultor, o produtor, o artesão, o distribuidor e o pequeno comerciante, juntamente com as famílias e o seu poder de compra. É um círculo vicioso. Pensa-se em baixar os preços dos produtos, mas não se pensa em aumentar os rendimentos das famílias, qual corrida para o fundo do poço.