O desempenho nos governos de Merkel é o principal recurso para ousar alguma avaliação do estofo político desta até aqui praticamente desconhecida na Europa. É elogiada por ter desenvolvido uma rede de creches, por ter criado apoios aos pais de bebés até aos 14 meses, por ter sido defensora do salário mínimo e da instauração de quotas para garantir a presença de mulheres em cargos dirigentes. Nas questões LGBT distinguiu-se de muitos dos colegas na CDU-CSU ao defender com firmeza a adoção por casais do mesmo sexo. Votou pelo casamento para todos. No perfil de Ursula é sempre referida a firmeza e a cortesia.

Tal como duas manchas no percurso: uma acusação de plágio (que ela desmente) numa tese académica e a aprovação de contratos, como ministra da Defesa, sem cumprir regras de consulta pública. Este caso, muito discutido nos media, abalou a reputação de Ursula e contribuiu para ser classificada pelo jornal Bild como um dos mais fracos ministros de Merkel. Ela defendeu-se sempre, com recurso à sagaz capacidade para comunicar.

Será que esse jeito para criar empatia e comunicar com eficácia vai ser um trunfo se, na tarde desta terça-feira, for aprovada pelos eurodeputados? Será que ela se consegue libertar da política politiqueira?

A nova liderança europeia entra em funções no momento em que — parece inevitável — o Reino Unido deixa a União Europeia. Aliás, também com um novo rosto ao comando: tudo aponta para a escolha de Boris Johnson. Ele tem feito tudo para sabotar a relação com a Europa.

