Eleições em Maio. Eis o cenário mais provável. Luís Montenegro não pode dizer que a culpa é de terceiros. É só sua. Prestou um péssimo serviço ao país e a si próprio. Desconfio que à Solverde também, mas isso agora pouco importa porque a empresa detentora de casino já não é cliente da empresa do PM, a ex-empresa, quer dizer, a empresa que agora é da mulher com quem casou — o que, do ponto de vista da lei, o implica necessariamente.

Uma coisa é certa, as próximas semanas serão um espectáculo de insultos e acusações, serão sobre politiquice e não sobre política, pela simples razão de que chegámos a um ponto em que a arena política não tem elevação e ninguém está realmente preocupado com o serviço público, com melhorias para a sociedade.

A política já não se faz com ideias, mas com acusações e muito populismo. Porquê? Porque estamos na era do soundbite, não do pensamento crítico e, para mais, temos a imprensa invadida por comentadores e muitas opiniões são entendidas como notícias. Não o são, mas a percepção lixa tudo. Nomeadamente a democracia.