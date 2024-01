Recheada de atores conhecidos dos grandes palcos, da televisão e do cinema, ‘O regresso de Ricardo II no comboio das 9H24’, agora em cena no Teatro Maria Matos, em Lisboa, explora o contexto de uma reunião de família em que o protagonista Pedro Henrique, interpretado por Adriano Luz, tenta fazer as pazes com os seus familiares que, como nos é inicialmente apresentado, morreram num acidente. Depois de introduzido o conceito, vive-se em palco uma verdadeira mistura entre a realidade, na memória que o protagonista tem dos familiares falecidos, e a ficção, com este a contratar atores para fazerem o papel dos seus parentes neste encontro.

O objetivo, no meu ponto de vista, é levar o público a rever em palco as falhas que muitas vezes existem em todas as famílias, e concretamente em todos os pais de família que, tal como Pedro Henrique, tentam aproximar-se dos filhos, tentando obter uma reconciliação por vezes impossível.

Durante todo o espetáculo, existem inúmeros momentos de humor em que o público ri bastante, além de momentos de reflexão sobre o papel de cada um dos membros da família representados em palco e dos “atores” que encarnam cada um, mas que também vivem as suas vidas e os seus problemas a nível profissional e pessoal.

A encenação peca, no entanto, por uma certa falta de ritmo, apesar do elenco de luxo composto por Adriano Luz, Ana Nave, Jessica Athayde, Miguel Thiré, Raquel Tillo, Rui Melo, Samuel Alves e Susana Blazer. Além disso, denota-se que a peça sofre de um início lento com pouco envolvimento do público, que apenas é quebrado aquando da entrada da personagem interpretada por Rui Melo, que acaba por servir de comic relief, arrancando fortes gargalhadas do público.

A peça conta com encenação de Ricardo Neves-Neves, que dá nome a outros grandes sucessos, mas que neste caso deixa a desejar na componente humorística da peça e até à mensagem com que se fica quando se sai da sala. É, para mim, uma peça esquecível depois dos risos deixados nas cadeiras durante o tempo de duração da peça.

Recordo que este foi o mesmo palco onde já estiveram outras comédias mais memoráveis e com nomes igualmente sonantes do panorama nacional, como ‘Lar Doce Lar’, com Joaquim Monchique e Maria Rueff, ou ‘Perfeitos Desconhecidos’, com Carla Maciel, Cláudia Semedo, Filipe Vargas, Jorge Mourato, Martinho Silva, Samuel Alves e Sara Barradas, que foram mais memoráveis que esta nova peça que dá apenas para passar uma noite mais animada.

‘O regresso de Ricardo II no comboio das 9H24’ está em cena no Teatro Maria Matos até ao dia 28 de janeiro e segue depois para outras salas do país.