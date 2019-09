O meu irmão Diogo aconselhou-me, há uns meses, um livro com um tema peculiar: o sono. Fiquei com a famosa pulga a morder-me por trás da orelha. A pulga mordia, mas acabei por não ir a correr comprar o livro — a sugestão lá ficou, arquivada num recanto da memória. O livro, no entanto, não ficou satisfeito. Acabou por vir ter comigo.

Há uns dias, fiz uma viagem em que me aconteceu algo curioso: a meio da viagem, a meio do dia, senti um sono tremendo, muito diferente do sono do fim do dia. É uma necessidade irreprimível de fechar os olhos, um peso sem explicação. É um perigo, como sabemos — e já não é a primeira vez. Sei o que tenho a fazer: paro logo que possível, ponho o banco para trás, fecho os olhos — e durmo profundamente durante dez minutos. No fim, estou acordadíssimo. É um fenómeno peculiar: um sono tremendo, que só me aparece quando conduzo, que passa com 10 minutos de sesta.

Ora, nessa viagem, aconteceu passar por uma livraria. Como quem não quer a coisa, com o tema a picar-me, como pulga, por causa da tal paragem a meio do percurso, os meus dedos deram com o livro que o meu irmão recomendara. O livro chama-se, em inglês, "Why We Sleep". O autor é Matthew Walker. A edição portuguesa é Porque dormimos?, da editora Desassossego. A tradutora é Ana Mendes Lopes.

Enquanto conduzia de regresso a casa, senti não o sono que bate forte, mas desaparece depressa, mas antes uma forte vontade de começar a ler. Quase parei numa estação de serviço para despachar o primeiro capítulo, pensando que a tal técnica dos 10 minutos também poderia servir para a vontade de ler...

Aliás, esta é uma vontade que devia ter um nome: se o sono é a vontade de dormir, se a fome é a vontade de comer, se a sede é a vontade de beber, como se chama a vontade de ler? Assim de repente, vou chamá-la «lede».