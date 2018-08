Esta responsabilidade é de todos nós, do Estado central, mas também das autarquias, assim como das IPSS e das Organizações Não Governamentais (APAV, UMAR, AMCV, etc) que trabalham e bem para ajudar as pessoas vítimas deste crime hediondo. O “sistema” não as pode obrigar a manterem-se em casa, em permanente risco de vida. Mas a responsabilidade também é da nossa Justiça que por vezes não funciona e para isso basta relembrar-vos um excerto de um acórdão do Tribunal da Relação do Porto, datado de 11 de Outubro de 2017: "Com estas referências, pretende-se apenas acentuar que o adultério é uma conduta que a sociedade sempre condenou e condena fortemente (...) e por isso vê com alguma compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher", escreveu o juiz para desculpar um acto criminoso.

As mulheres vítimas desta situação não podem, em momento algum, sentirem-se abandonadas pela nossa comunidade. Por esse motivo, deveria ponderar-se a criação de uma bolsa de habitação, em cada município, disponível para períodos curtos, possibilitando uma resposta imediata a este tipo de crime público, assim como, deveriam ser obrigatórias, em todos os municípios, Casas Abrigo que possam acolher estas mulheres e os seus filhos, por tempos mais alargados, para estas mulheres poderem reestruturar a sua vida e se autonomizarem.

Quanto à actuação das autoridades policiais e da justiça, basta aplicarem a lei de forma célere: garantindo no imediato o afastamento dos agressores e o julgamento rápido de todos os casos de violência doméstica, bem como não promovendo contactos entre a vítima e o agressor, nomeadamente nos processos de regulação do exercício de responsabilidades parentais e processos de promoção e protecção que envolvam os filhos de ambos, que põem em causa a segurança destas mulheres, ignorando as medidas de coacção aplicadas no âmbito do processo crime. Se todos tivermos o combate a este problema social, no topo das nossas prioridades, reconheceremos a força única das mulheres que sobreviveram a este crime e homenagearemos as suas vítimas. Todos os dias, para que este crime hediondo não se repita. A bem da Humanidade.