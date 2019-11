Depois de muitos sorrisos e ranger de dentes, Ursula von der Leyden conseguiu compor a sua equipa. Passa a haver oito vice-Presidentes, dos quais três são executivos: (Frans Timmermans, da Holanda, Margrethe Vestager, da Dinamarca e Valdis Dombrovskis, da Latvia.Os outros cinco são Josep Borrell, da Espanha, Věra Jourová, da República Checa, Margaritis Schinas, da Grécia, Maroš Šefčovič, da Eslováquia, e Dubravka Šuica, da Croácia.

Seguem-se os vinte comissários tout court: Johannes Hahn (Áustria), Didier Reynders (Bélgica), Mariya Gabriel (Bulgária), Stella Kyriakides (Chipre), Kadri Simson (Estónia), Jutta Urpilainen (Finlândia), Sylvie Goulard (França), László Trócsányi (Hungria), Phil Hogan (Irlanda), Paolo Gentiloni (Itália), Virginijus Sinkevičius (Lituânia), Nicolas Schmit (Luxemburgo), Helena Dalli (Malta), Janusz Wojciechowski (Polónia), Elisa Ferreira (Portugal), Rovana Plumb (Roménia), Janez Lenarčič (Eslóvia), e Ylva Johansson (Suécia).

Se conseguiu chegar até ao fim da lista, notou com certeza que não há comissários do Reino Unido. Esta ausência tem duas razões: uma, o governo de Sua Majestade não apresentou nenhum candidato; outra, seria confrangedor escolher alguém que quando chegasse a Bruxelas já não teria representatividade. Ainda nos lembramos da palhaçada que Nigel Farage e os seus boys do partido Brexit fizeram no Parlamento Europeu, de costas e calados enquanto a casa inteira cantava o hino comunitário.

Cada uma destas pessoas tem tutelas definidas, desde aquelas que todos compreendemos, como as pescas ou os transportes, até aquelas que carecem de esclarecimento, como “coesão e reformas” ou “gestão de crises”.

E, evidentemente, os comissários têm assistentes, assessores, secretárias, mercedes ou audis topo de gama, escritórios com largas vistas, viagens ilimitadas, cartão de crédito dourado ou preto – e uma autoridade que se estende por toda a UE, pelo menos no que toca a serem bem recebidos e ouvidos em qualquer lado onde dêem a graça da sua presença.

Há quem compreenda que uma entidade supra-nacional com 500 milhões de habitantes não possa ser gerida por meia dúzia de amadores. Os problemas são inesgotáveis e as soluções múltiplas. E há quem ache que a burocracia europeia, resultado de negociações e consensos ad infinitum, custa um dinheirão e tem fraca eficiência. Também há, com certeza, os que vêem os benefícios de um espaço económico de grandes dimensões, muita diversidade, excelente tecnologia e a melhor qualidade de vida do planeta. Uns e outros terão razão, e as razões também se prendem com a dimensão do país. Uma nação como Portugal, por exemplo, por muito preterida que seja nas benesses, certamente está melhor com todos matulões do que orgulhosamente sozinha a olhar para o mar.

Ursula von der Leyen tem projectos interessantes e quer abordar temas que nos afligem, como as mudanças climáticas e as migrações em massa. Também está consciente das mudanças estratégicas no mundo, com o esfarelamento da amizade com os Estados Unidos e a nova Rússia autocrática e apostada na implosão das democracias parlamentares.

Resta saber se o enorme aparelho burocrático que a serve nos servirá a nós. Garante ela que “esta é será uma Comissão que vai agir mais do que falar. Temos uma estrutura focada em acções, não em hierarquias. Precisamos de agir nos temas que interessam o mais rapidamente possível e com determinação.”

Bonitas palavras, mas, como diz o grande filósofo Donald, We shall see [veremos].

Quanto ao futebol, que abriu esta opinião, tal como abre todos os noticiários, é bem mais fácil de perceber do que a política europeia. Valha-nos Jesus.