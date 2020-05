Esta é outra das vantagens de uma infeliz realidade. De repente, não apenas todo o mundo nos pode ouvir, como também nós podemos ouvir todo o mundo. Já não perco aquela conferência que tanto queria ouvir, porque era no Porto e eu estava em Lisboa. Compatibilizo uma reunião com um cliente às 15h com falar numa conferência às 18h. E as reuniões? Tantas, que podiam ter sido um e-mail.

Esta é a parte que me deixa contente. A possibilidade de ver amigos bons, muito bons, a partilhar conhecimento com outros bons, muito bons. E outros ainda não tão bons, a tornarem-se cada vez melhores, e mais cheios – não de si, mas mais completos, e realizados no meio da miséria que é viver sem contacto humano. Ao mesmo tempo que quem não quiser falar, não gostar de falar, tem todo o direito de não o fazer. É a liberalização do que eu chamaria o espaço mediático científico.

E aqui surge um dos problemas. Não poderia ser tudo bom, certo? A liberalização da mediatização do espaço científico implica a liberalização da mediatização, em geral. Se locais havia, como as redes sociais, em que já pouco de científico havia, podemos agora assistir, como já se vai assistindo, a um verdadeiro hijack da Ciência, em que sob a capa de um bonito cartaz, se apresentam os especialistas de isto e de aquilo. De tudo e mais alguma coisa. Os especialistas que eu chamo de transformers: ontem eram epidemiologistas, hoje expert em coronabonds. Amanhã, porventura, e até com alguma probabilidade, em nutrição (mas enfim, este problema já existia antes: sempre me impressionou quão poucas pessoas ligadas ao futebol comentam futebol, por exemplo).

A contra face desta liberalização é uma obrigação pessoal de todos nós usarmos uma máscara, esta invisível. Além da máscara por motivos sanitários, precisamos de uma máscara mental, de um filtro de qualidade; de uma incredulidade ténue inicial, que rapidamente se desvanece se estivermos perante algo que valha efetivamente a pena ver e ouvir. Ao mesmo tempo que cria, em todos nós, a obrigação de transmitir o devido caveat: se estamos a opinar, como eu estou agora, é uma coisa; se temos conhecimento de fundo, dados científicos e estudámos o assunto com seriedade, é outra. Nem tudo tem de ser científico. Mas temos de ser minimamente sérios, e dizer ao que vimos. Relativamente conexo com este, surge o problema da escolha. Onde há muita oferta, é natural ficar perdido na escolha. Teremos de nos habituar à constante existência de custos de oportunidade, e aceitar que em certos casos acertaremos, em outros não.

Falando agora do futuro a médio prazo. Não direi nada que não decorresse já das premissas que apresentei. Vamos ter – como já se vê – um enorme aumento de eventos online, mais quanto maior for a pandemia e mais tempo durar, mas sempre maior do que anteriormente; as vantagens que se lhes reconhecem – aos eventos na web, sejam reuniões, sejam conferências, sejam comunicados – permanecerão. Vamos ter uma saturação muito grande do mercado deste tipo de oferta informativa gratuita como forma de chegar ao público, sendo importante criar uma certa cadência, que não banalize a intervenção no espaço público. Vamos ter uma desvalorização da opinião de cada um, não por si, mas pelo facto de existirem muitas mais em disputa. O recurso a estes meios vem mesmo para ficar, ainda que, espero, diminua um pouco quando esta situação abrandar. A pessoalidade é muito importante, também, por questões jurídicas, nomeadamente relativas a reuniões de órgãos colegiais e a processos em tribunal, mas acima de tudo porque somos humanos e precisamos, como humanos, de contacto.

Não me debruço sobre as gravíssimas consequências humanas que esta crise tem. Não por não lhes dar relevância, mas pelo contrário: colegas meus, com maior competência, conhecimento e mestria fá-lo-ão. E estarei aqui para ler.

Este texto é, ainda assim, mais humano do que técnico. Mais geral do que jurídico. Para esses, poderão encontrar-me num qualquer Webinar. E consegui não dizer, no texto todo, um termo começado em “c” e acabada em “9”. Stay strong.

*Pedro Azevedo escreve segundo o novo acordo ortográfico