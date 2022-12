Nas últimas 12 semanas, em parceria com a Google e a Shilling, produzimos a série especial "Únicos", na qual tivemos acesso à história e estratégia de algumas das principais startups portuguesas. A premissa em si era bastante simples: o ecossistema de startups em Portugal (tal como o The Next Big Idea) celebrou a primeira década em 2022 e esta era a altura para perceber junto dos principais protagonistas quais tinham sido as principais aprendizagens, o que tinha corrido bem e o que precisava de ser melhorado para mais empresas serem criadas em Portugal e encontrarem sucesso.

Como pensar em desenvolvimento de produto, no lançamento no mercado, na construção de equipa e no levantamento de investimento foram alguns dos temas abordados com fundadores e executivos de empresas como a Anchorage Digital, a Kitch, a Talkdesk, a Remote, a Unbabel, a OutSystems, a Defined.ai, a Coverflex, a Rows e a Beta-i, cujos episódios estão disponíveis no nosso canal de YouTube. Em cada um, ficámos a conhecer a história de cada uma delas e a sua visão sobre uma temática específica associada ao desenvolvimento de um negócio.

A partir de janeiro, vamos entrar na fase seguinte deste projeto, que são as masterclasses produzidas em paralelo com os episódios produzidos para a SIC Notícias. Nelas, cada um dos empreendedores dará a sua perspetiva mais alargada não só sobre a sua história e da sua startup, mas também guias práticos sobre como pensar a construção de uma empresa com todos os desafios associados a esse processo. Poderá acompanhar o lançamento destas masterclasses em todas as plataformas The Next Big Idea.

Contribuir para uma economia mais robusta em Portugal, capaz de gerar riqueza, bem-estar e estimular talento passa também por esta partilha e por esse reconhecimento do trabalho que é feito, do que correu bem e menos bem, do que se aprendeu e que pode ajudar outros a fazer melhor.