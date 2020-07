“Foi constituído um grupo de trabalho para analisar as questões de segurança e dar sequência das recomendações nesta matéria” da caixa de ferramentas ‘toolbox’ aprovada pela União Europeia, recordou Alberto Souto de Miranda, que falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda “a propósito da concorrência no setor das telecomunicações e os seus efeitos na implementação do 5G em Portugal”.

Estas preocupações decorrem da ‘guerra’ entre os Estados Unidos e a China e que envolve a chinesa Huawei e que tem colocado o tema de segurança das redes 5G no centro do debate sobre esta nova tecnologia.

“Esse grupo de trabalho analisou os diferentes cenários de risco e, portanto, esse trabalho está concluído. O que me parece que pode acontecer sem poder revelar as conclusões desse grupo de trabalho, que ainda são confidenciais e, obviamente há coisas que não se podem mesmo revelar”, prosseguiu o governante.

Há um conjunto de preocupações que foram sendo veiculadas e que se traduz por “passarmos a ter um sistema de certificação de equipamentos, com provavelmente laboratórios nacionais em redes com laboratórios europeus – laboratórios tecnológicos que certifiquem que os equipamentos não têm lá o tal ‘chipzinho’ maldoso que capta a informação”, bem como “por uma avaliação que, em vez de quando em quando […], que passe a ser contínua”, acrescentou.