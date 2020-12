O processo de migração da televisão digital terrestre (TDT), essencial para o desenvolvimento do 5G, termina hoje na Madeira, com a alteração do emissor Pico Arco da Calheta, de acordo com o calendário do regulador Anacom.

O presidente da ANACOM, João Cadete de Matos (C), durante a conferência de imprensa para a apresentação do regulamento do leilão do 5G, em Lisboa, 05 de novembro de 2020. NUNO FOX/LUSA Lusa