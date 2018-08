O Match.com comprou o Tinder em 2013 e foi adquirido, por sua vez, pelo InterActive Corp (IAC), grupo que pertence ao bilionário norte-americano Barry Diller, dois anos depois.

Neste processo, apresentado esta terça-feira, 14 de agosto, num tribunal de Nova Iorque, uma dezena de pessoas acusaram o IAC e o Match de entrarem em acordo para enganá-las. O grupo inclui os fundadores do Tinder, Sean Rad, Jonathan Badeen e Justin Mateen.

O plano "consistia em subtrair milhares de milhões de dólares dos queixosos, violando os seus direitos contratuais", segundo a ação.

Para levar o seu plano avante, diz o texto, o IAC e o Match subvalorizaram "voluntariamente" o Tinder utilizando informações falsas com o objetivo de reduzir o valor das suas ações.

O IAC e o Match criaram "projeções financeiras falsas, inflacionaram os custos e criaram um universo no qual o Tinder fica estagnado", denunciam.

IAC e Match teriam ignorado nesta avaliação, sobretudo, os efeitos financeiros de novos produtos.

Ao designar Greg Blatt, presidente do Match, como diretor interino do Tinder em dezembro de 2016, o IAC e a sua filial procuraram "controlar a valorização do Tinder", justamente quando deveriam determinar o valor das ações concedidas aos funcionários, dizem os autores da ação em tribunal.