“O Space Rider é um laboratório de microgravidade”, que permite “desenvolver novos produtos e sistemas”, adiantou segunda-feira à Lusa o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Manuel Heitor visitou a ilha de Santa Maria, acompanhado pelo presidente do Governo Regional dos Açores e por uma comitiva da agência espacial europeia.

As experiências feitas com este vaivém vão, por exemplo, “transformar completamente a indústria farmacêutica”, já que permitem “fazer novos produtos de uma forma mais rápida”, referiu o ministro. “Isso exige que, onde o Space Rider aterra, tem de haver laboratórios das empresas farmacêuticas”, acrescenta o responsável pela tutela.

Manuel Heitor considera, por isso, que “trazer o Space Rider não é apenas usar um aeroporto magnífico e uma localização magnífica, é também trazer novas pessoas e criar empregos aqui em Santa Maria”.

Na página na internet da Portugal Space, esclarece-se que se trata de um veículo que permite “o acesso e retorno de cargas úteis para e do Espaço, possibilitando a investigação e desenvolvimento de novos produtos em ambiente de microgravidade”. Este é, por isso, um projeto que “depende, em grande medida, da capacidade de ligar os setores espaciais e não espaciais”. Santa Maria surge como um local de desembarque para este sistema da Agência Espacial Europeia, “que permitirá à Europa ter um transporte viável para operações espaciais para e do Espaço, garantido à indústria europeia a capacidade de abrir novos mercados”, lê-se no ‘site’ da agência espacial portuguesa.

Durante o dia foi assinado um protocolo de extensão entre a República Portuguesa e a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla inglesa) e foi dado a conhecer o novo projeto e Portugal Space pretende implementar na ilha.

Este é “um grande investimento público europeu, onde Portugal decidiu investir, juntamente com Itália e com todos os países europeus, através da Agência Espacial”, adianta.

“A infraestrutura irá dispor de um centro de controlo de aterragem, além de uma plataforma de processamento e análise de cargas úteis com instalações e competências altamente especializadas”, especifica a descrição do projeto. Essa empreitada irá a concurso ainda este ano, para que a obra possa ser iniciada em 2022, estando o voo inaugural previsto para 2023, disse à Lusa o presidente da Portugal Space, Ricardo Conde.

"O Space Rider surge no contexto de um “ecossistema” que está a ser criado em Santa Maria, que conta já com estruturas como o teleporto, que inaugurou hoje uma antena de 15 metros dedicada à recolha de dados científicos que vão permitir perceber as alterações climáticas. Estão também previstas a criação de um Porto Espacial e de uma instalação de teste de motores para foguetões.

Inicialmente estava previsto que o contrato para a instalação e funcionamento do Porto Espacial de Santa Maria fosse assinado em junho de 2019, para que os primeiros lançamentos de pequenos satélites ocorressem no verão de 2021, mas o concurso público acabou com a exclusão dos dois concorrentes. O Governo da República aprovou em março de 2019 a criação da agência espacial portuguesa Portugal Space, com sede na ilha de Santa Maria.