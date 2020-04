Através do novo programa vão ser disponibilizadas aos “anfitriões” normas de limpeza avançadas, com “orientações e procedimentos melhorados sobre como limpar todas as divisões da casa” de forma a poder ajudar na prevenção da propagação do novo coronavírus, indicou a Airbnb num comunicado.

Na nota é ainda referido que também existirá um programa de formação e certificação, para ajudar os “anfitriões” a demonstrar que conhecem e cumprem as práticas de limpeza reforçadas e, ao mesmo tempo, facilitar a identificação por parte dos hóspedes dos alojamentos que fazem parte do novo programa.

Passará ainda a existir uma nova ferramenta de bloqueio de 72 horas entre estadias, período em que só será permitida a entrada para realizar tarefas de limpeza.

“Através desde programa, a Airbnb quer oferecer maior tranquilidade aos hóspedes após a reabertura das viagens, de forma controlada, e voltar a estimular a economia do turismo”, lê-se no comunicado.