Alice é o nome de batismo. Parece um foguete. Mede 12 metros. Tem três hélices, duas delas em cada uma das longas e aerodinâmicas asas, pás coladas em sentido contrário ao vento. E outra está na cauda, igualmente virada para trás. É uma aeronave totalmente elétrica, com três motores elétricos, construída maioritariamente a partir de materiais compósitos (95%) e movida a bateria (com um peso de 3500 kg), da qual resultam zero emissões. É capaz de transportar até nove passageiros e tem uma autonomia de 600 a 650 milhas (cerca de 1000 quilómetros) a uma velocidade de 260 nós (440 km/h). E pode subir até 10 mil pés (três mil metros de altitude).

Foi apresentada pela empresa israelita Eviation na 53.ª Edição do Paris Air Show, em Le Bourget, evento que decorreu no final de junho e durante o qual esta startup celebrou um contrato com a Cape Air, companhia de aviação regional norte-americana que opera em 35 destinos nos EUA e nas Caraíbas.