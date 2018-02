O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, disse hoje que o grupo continua “alinhado com o Governo” na procura da excelência e no desenvolvimento da inovação, tendo investido em três anos 1.200 milhões de euros em tecnologia.

“Continuamos alinhados com o Governo naquilo que é a procura da excelência do desenvolvimento da inovação e como ele do desenvolvimento da sociedade portuguesa e da sua economia”, disse o responsável.

Alexandre Fonseca, que falava em Aveiro no segundo aniversário do Altice Labs, aludiu à apresentação do “Roteiro para a Inovação”, pelo primeiro-ministro, congratulando-se com o facto de ser assumida a importância da inovação, mostrando que a Altice está “no caminho certo”.

Sobre o Altice Labs, que reúne a investigação do grupo, destacou que trabalham ali 700 engenheiros diariamente, os quais “chegam hoje a 35 países e tocam mais de 250 milhões de utilizadores, espalhados pelos quatro continentes”.

“Investimos em Portugal, nos últimos três anos, 1.200 milhões de euros em tecnologia. Falamos de um investimento que não é feito apenas nas grandes cidades. Estamos a investir de norte a sul e o nosso projeto de fibra ótica cobre Portugal inteiro”, salientou.

São já 4,1 milhões de casas que estão cobertas com fibra ótica pela Altice que, até 2020, espera alcançar 5,3 milhões de lares portugueses cobertos com fibra ótica, projeto que contribui também para a criação de emprego.

“Muito se tem dito sobre a componente laboral e o que é geração de emprego e não pode haver a mínima dúvida: desde que estamos em Portugal, só no projeto de fibra ótica, criámos mais de dois mil postos de trabalho, temos hoje de 13 ‘call centers’ [centros de atendimentos] onde criámos mais 1.700 postos de trabalho e somos também um agente de criação de emprego. Hoje empregamos mais de 20 mil pessoas em Portugal”, disse.

