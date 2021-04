De acordo com o The Guardian, o Amazon Salon, situado num bairro londrino, tem espelhos especiais capazes de mostrar aos clientes como ficariam com uma cor de cabelo diferente. E, além de experimentar looks virtuais, é também possível passar o tempo a percorrer revistas carregadas em tablets, colocados em cada posto de atendimento.

Apresentando uma seleção de produtos profissionais de cuidados capilares, o salão vai também testar uma tecnologia — "point-and-learn" — em que os clientes podem apontar para o produto em que estão interessados e têm automaticamente acesso a informações relevantes, incluindo vídeos de marca. Vai também ser possível comprar produtos e pedir entrega ao domicílio, digitalizando um código de barras através do telemóvel.

"Será um lugar onde podemos colaborar com a indústria e testar novas tecnologias", disse John Boumphrey, diretor da Amazon no Reino Unido.

A lista de preços ainda não foi divulgada, mas o Amazon Salon vai oferecer uma "gama completa de serviços de cabeleireiro", incluindo tratamentos capilares e penteados. O salão de alta tecnologia está a ser anunciado pela Amazon como um "espaço experimental" para mostrar novos produtos e tecnologias e ainda não há planos para nenhum outro.

Além disso, o Amazon Salon está inicialmente aberto apenas para funcionários da Amazon. Nas próximas semanas, deverá ser aberto para reservas do público em geral.

A novidade surge depois de a gigante do comércio eletrónico ter lançado uma secção de beleza profissional no seu site, vendendo 10.000 produtos que vão de máquinas de cortar cabelo a secadores, direcionados para pequenas empresas.