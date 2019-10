Antes da apresentação dos alunos, a sessão de abertura vai ficar a cargo de Filipe Almeida, Presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social. Após o pitch dos participantes, vai decorrer um debate à volta do tema “Depois do Apps for Good, o que acontece às soluções tecnológicas desenvolvidas pelos alunos?”, que contará com a participação de Filipe Almeida, António Silva (Direção-Geral da Educação) e Sandra Aparício (Galp), e será moderado por Fátima Caçador (jornalista da Casa dos Bits).

Depois das apresentações, as aplicações ficarão em formato feira, visíveis aos profissionais das áreas de negócios, empreendedorismo e tecnologia presentes no certame. Segundo a organização, estarão na audiência representantes de empresas como a Google, IBM, Adobe, Miele, Oracle, Siemens, entre outras.

Esta iniciativa vai ocorrer em plena Portugal Digital Summit, uma conferência de Economia Digital promovida pela ACEPI - Associação da Economia Digital, que começou hoje.

“O App Start Up pretende criar condições para que os alunos que participaram em todas as edições do Apps for Good possam continuar e consolidar o trabalho já desenvolvido e, dessa forma, ser um incentivo e um acelerador da próxima vaga da transformação digital da economia e da sociedade em Portugal”, afirma João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal.

A Apps for Good já se encontra na sua sexta edição, recordando a organização que já participaram mais de 9600 alunos e 830 professores de 320 escolas. O programa decorre ao longo do ano letivo, sendo que "professores (de todas as áreas disciplinares) e alunos têm acesso a conteúdos online com uma metodologia de projeto de 5 passos", explica a organização. "Para apoiar no desenvolvimento do projeto, os participantes têm acesso a uma rede de especialistas que se ligam online à sala de aula, para prestar todo o apoio de esclarecimento de dúvidas. O modelo de implementação poderá ser em regime curricular ou extracurricular”, acrescenta.

O CDI, que se apresenta como uma “organização não-governamental de inclusão e inovação social e digital”, foi fundado no Brasil em 1995 por Rodrigo Baggio. A organização está em Portugal desde 2013, sendo responsável não só pelo Apps for Good, como também pelo Centro de Cidadania Digital e pelo Muda na Escola.