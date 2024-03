A primeira ronda de investimento é um momento vital na vida de uma startup, uma vez que representa um passo crucial para se estabelecerem no mercado. Trata-se de uma validação da sua visão e do seu potencial, bem como de uma injeção de capital essencial para estimular o seu crescimento.

Ainda assim, para estas empresas, a primeira ronda de investimento não é apenas uma questão de financiamento; é também o abrir a porta a oportunidades que antes estavam fora do seu alcance. Acelerar o desenvolvimento dos seus produtos, a contratação de talento, parcerias estratégicas. São tudo coisas que surgem após o primeiro investimento.

Mas quão difícil é assegurar este dinheiro para alimentar o sonho empreendedor? E qual a sua verdadeira importância? É assim tão determinante para o sucesso de uma startup? No dia 20 de março, o webinar As Startups e a 1.ª Ronda de Investimento, evento organizado pelo The Next Big Idea, vai juntar os CEOs de duas startups para falar precisamente sobre tudo isto que acabámos de descrever.

Humberto Ayres Pereira (CEO da Rows) e Mauro Frota (CEO da Bhout) vão estar à conversa com Miguel Magalhães (The Next Big Idea) e vão partilhar a sua experiência em levantar rondas de investimento com negócios bastante diferentes.

A Rows é uma plataforma que concorre diretamente com o Excel da Microsoft e com o Sheets da Google e, nos últimos oito anos, já levantou mais de 20 milhões de euros em financiamento.

Mais jovem, a Bhout desenvolveu um saco de boxe inteligente e está a construir uma cadeia de ginásios com um conceito de fitness inovador. No final de 2023, levantou uma ronda de 10 milhões de euros, a maior de sempre nesta fase para uma startup na área FitTech.

O webinar vai ter lugar via Zoom e os participantes vão ter a oportunidade de dar o seu testemunho e de colocar questões aos dois CEOs num Q&A que encerra a sessão.

Agenda: