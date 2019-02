O Unicode costuma lançar periodicamente novos emojis, símbolos destinados a auxiliar as conversas entre as pessoas, seja nos seus computadores ou smartphones. Contudo, o mais recente conjunto destaca-se por tentar dar mais representatividade a pessoas e grupos que ainda não se tinham revisto nestas pequenas figuras.

São ao todo 230 novos emojis - 171 dos quais variações -, com muitos deles a procurar dar maior destaque à deficiências físicas. Algumas novas figuras incluem aparelhos auditivos, cães-guia, braços e pernas prostéticas e pessoas de cadeiras de rodas, com bengalas brancas (para indicar deficiência visual) ou a apontar para os ouvidos para sinalizar que são surdas.

Como adianta o consórcio, sempre que um grupo novo de emojis é lançado no início de um ano, as figuras começam a aparecer nos telemóveis em setembro ou outubro desse ano, já que as empresas têm de adotar os designs e colocá-los nas suas plataformas. Contudo, o texto também aponta que os emojis podem estar disponíveis antes desse prazo.

A iniciativa de criar estas figuras partiu de um projeto da Apple, lançado em março de 2018, o qual já denunciava a falta de emojis que refletissem estas experiências.

No texto da proposta, a empresa liderada por Tim Cook pediu a “adição de emojis que melhor representem indivíduos com deficiências”, indicando que “diversificar as opções disponíveis ajuda a preencher um vazio significativo e providencia uma experiência inclusiva para todos”.