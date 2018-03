Neste âmbito, “o objetivo é permitir que os compradores possam visitar os imóveis pretendidos e ponderarem tranquilamente em casa qual a melhor opção sem a pressão da assinatura imediata, que poderá ser feita à distância, com a ajuda de um notário que realizará todas as diligências que forem necessárias para a assinatura de um contrato com um elevado grau de segurança jurídica”, explica o bastonário.

"Os conceitos de one stop shop [um lugar onde consegue tratar de um tema de A a Z] e de digital by default são cada vez mais uma exigência dos cidadãos e empresas, e quem presta serviços públicos tem de adequar os mesmos às necessidades de quem serve, e não o contrário", diz Jorge Silva ao SAPO24.

Para Jorge Silva, apesar da digitalização dos serviços, a mediação do notário é essencial, principalmente para ajudar aqueles que não possuem o conhecimento necessário para recorrer à contratação digital. “Queremos impedir que franjas da população fiquem para trás”.

Por fim, numa terceira fase, "mesmo os negócios jurídicos mais complexos poderão ser realizados em formato digital, e as partes até poderão estar perante notários localizados em concelhos diferentes sem necessidade de emitirem uma procuração", diz o bastonário.

Questionado sobre as datas de implementação, Jorge Silva não se compromete mas aponta para setembro de 2018 no que concerne as duas primeiras fases, e para o final do ano no que diz respeito a negócios jurídicos complexos.

E como é que esta assinatura digital pode funcionar? "O certificado digital que todos já temos no cartão de cidadão irá servir para assinar todo o tipo de documentos, e, nesta medida, estamos também a acompanhar o projeto de assinatura com a chave móvel digital, pois entendemos que o mesmo se enquadra precisamente nesta iniciativa da Ordem dos Notários, porque simplifica todo o processo de utilização de assinatura", explica o bastonário.

Sobre a escritura digital, este é um documento que nasce, desde logo, em formato digital, sendo posteriormente convertido num PDF “assinado com os certificados qualificados das partes intervenientes (por exemplo comprador e vendedor) e pelo titulador com o seu certificado digital, no qual consta a sua qualidade de notário”. Por fim, o documento é arquivado de forma centralizada e assinado com o selo eletrónico da Ordem dos Notários.

A consulta da escritura digital pode ser feita através de um código de acesso que permitirá a visualização do documento, os seus anexos, e o download do mesmo caso se pretenda verificar as assinaturas.

"Os portugueses são ainda a nível europeu dos mais conservadores na realização de contratos digitais, e consideramos que podemos contribuir para uma alteração deste panorama através de propostas que respeitem o equilíbrio entre a simplificação e a segurança jurídica", refere Jorge Silva, acrescentando que "há que recordar que os notários estão presentes em todo o país e ilhas e que projetos como este contribuem decisivamente para um país mais coeso, pois a distância deixa de ser uma barreira, nomeadamente, para a formalização célere de investimento."