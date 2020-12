A Web Summit arrancou e já podemos perceber o que vai marcar as conversas do evento que, este ano, será totalmente online: pandemia, segurança online e as alterações climáticas serão atores principais nos próximos três dias em que a conferência vai receber mais de 104 mil participantes, 679 palestras e cerca de 2700 oradores.

O primeiro dia começou com uma apresentadora portuguesa e... queixas. Assim que Filomena Cautela deu as boas vindas as caixas de comentários no site do evento começaram também a receber de queixas de pessoas que, ou não conseguiam entrar na plataforma online onde estavam a ser transmitida as várias conferências da Web Summit, ou não conseguiam ver o que estava a acontecer, ou não conseguiam ouvir. De qualquer das formas, e apesar de ter sido um tema recorrente ao longo do dia, a verdade é que, de uma forma geral, a transmissão das conferências foi melhorando.

Depois do passa-palavra habitual entre Paddy Cosgrave (cofundador e CEO da Web Summit), o presidente da Câmara de Lisboa Fernando Medina e o primeiro-ministro António Costa, os acontecimentos começaram a desmultiplicar-se. Palestras, sessões de perguntas e respostas, masterclasses, mensagens e conversas entre utilizadores e muitos muitos comentários nas caixas para esse efeito. Não é fácil resumir o dia quando, só nas primeiras 3 horas já se verificavam 15,332 conversas iniciadas por jornalistas, 36,937 iniciadas por startups e 8,558 iniciadas por oradores. Ainda assim, deixamos-vos algumas frases e momentos marcantes: