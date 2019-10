No dia 27 de Setembro completaram-se 38 anos sobre o início do primeiro serviço comercial de alta velocidade na Europa, o TGV entre Paris e Lyon. O primeiro serviço ferroviário de alta velocidade do mundo começou a 1 de outubro de 1964, na linha "Shinkansen Tōkaidō", no Japão.

Poderíamos ser levados a pensar que a tecnologia que está por trás do TGV ou do Shinkansen é fundamentalmente diferente da dos comboios a vapor do século XIX, mas isso não é verdade. Além do método de propulsão, que passou do vapor para o diesel até aos motores elétricos, a engenharia do contacto entre a roda e o carril é essencialmente a mesma, apenas com melhorias incrementais. Um comboio de alta velocidade é, essencialmente, um comboio igual aos outros.

Shinkansen da Série 0, ao serviço de 1964 a 2008. créditos: ナダテ (Nadate) (CC BY 3.0)

O contacto entre a roda e o carril é a chave da eficiência inigualável do caminho-de-ferro. A tecnologia que está na base desta eficiência é, ao mesmo tempo, surpreendente e extremamente elegante. As rodas dos automóveis têm a forma de um cilindro e uma superfície de contacto plana. No caso dos comboios, as rodas têm a forma de um tronco de cone. Como tanto a roda como o carril são feitos de aço de elevada rigidez, a deformação resultante do peso do comboio é mínima e a superfície de contacto é muito pequena, podendo até ser, por aproximação, reduzida a um ponto.

Assim, por um lado, é drasticamente reduzida a dissipação de energia resultante do rolamento e, por outro, surge um mecanismo natural de encaminhamento e estabilidade do movimento. Por esta razão, o transporte ferroviário é sempre mais eficiente na energia que consome do que o rodoviário ou aéreo.

O aparecimento do caminho-de-ferro teve um impacto profundo nas sociedades do século XIX. Levou, por exemplo, à necessidade de, pela primeira vez, criar uma hora legal uniforme para todo o território (antes, cada localidade tinha a sua hora local). Antes do comboio, qualquer viagem maior do que algumas dezenas de quilómetros demorava vários dias em cada sentido e passou a demorar algumas horas.