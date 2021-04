No entanto, a empresa não é a única capaz de produzir esta ferramenta, ou pelo menos há quem o consiga fazer de outra forma. A empresa Ryff , da Califórnia, vai mais longe e garante que é capaz de personalizar novos anúncios para o espectador de forma individual, com base no seu histórico da internet. É o que afirma o CEO, Roy Taylor, à BBC. Ou seja: lembra-se daquela camisola à qual deu atenção na internet mas não chegou a comprar? Pode ser que um dia apareça vestida por uma personagem de uma das suas séries favoritas.

É preciso muita cafeína para lutar por um dos lados da Força. Na altura em que os filmes de “Star Wars” foram feitos, ninguém pensou nisso. Mas imagine que estas duas indústrias se uniam: testemunharíamos um momento histórico entre duas grandes forças, onde o Darth Vader segurava uma lata de refrigerante, enquanto agia como um dos maiores vilões da cultura pop. É nesse sentido que trabalha a Mirriad , uma empresa de marketing do Reino Unido, que pensou numa forma de fazer a colocação de produto em filmes e séries populares com uma tecnologia genial.

