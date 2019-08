"Este novo sistema permite a impressão de peças metálicas de grandes dimensões, em vários ângulos e planos, de forma muito mais simples e rápida", explica a UC, em comunicado enviado à agência Lusa.

O artigo sobre o projeto desenvolvido pela UC em parceria com um investigador de Instituto Tecnológico para a Indústria da Noruega (SINTEF), foi distinguido com o galardão Emerald Literati Award.

"Este prémio é um reconhecimento internacional, ao mais alto nível, da qualidade e novidade do trabalho que temos vindo a desenvolver nesta área muito competitiva em termos internacionais", refere o comunicado.

O artigo "Advances in robotics for additive/hybrid manufacturing: robot control, speech interface and path planning" é "um dos trabalhos mais excecionais que a nossa equipa leu em 2018", justifica a editora Emerald, no anúncio da distinção, citada na nota.

Entre as principais mais-valias da investigação, está o facto de dispor de "seis eixos de movimento (o dobro da performance das impressoras 3D tradicionais) e de um software de simulação em tempo real (que evita a necessidade de executar sucessivas tentativas, até se obter um objeto com as características pretendidas)".

"A nossa estratégia foi a de reunir uma vasta e muito competente equipa internacional, de forma a ser possível realizar contribuições que nos permitam liderar o desenvolvimento científico e industrial nesta área", refere Norberto Pires, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da FCTUC, também citado no comunicado da UC.

"Este trabalho alertou grandes empresas internacionais, o que é muito importante e estratégico para a UC, pois só assim poderemos demonstrar a nossa capacidade de influenciar decisivamente os grandes desafios tecnológicos do século XXI)", salienta o investigador, acrescentando que tem de se ter "presente que a manufatura-aditiva é uma das tecnologias chave da nova revolução industrial (indústria 4.0)".