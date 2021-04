O "Estado da Nação sobre Educação, Emprego e Competências em Portugal" é o mote do primeiro evento anual da Fundação José Neves que coloca lado a lado a ciência e o capital de risco.

A decorrer no próximo dia 2 de junho, contará com a presença de António Damásio, neurocientista português e professor na Universidade do Sul da Califórnia, EUA, que estuda o cérebro e as emoções humanas, António Murta, Managing Partner, co-fundador e CEO da Pathena, empresa de capital de risco com 70 milhões de euros sob gestão, José Neves, fundador, co-chairman e CEO da Farfetch, unicórnio português, e Carlos Oliveira, presidente Executivo da Fundação José Neves e conselheiro do Conselho Europeu de Inovação (EIC).

Para além de uma análise à transformação da educação, emprego e competências na última década e o impacto da pandemia covid-19, o evento fará a apresentação de um programa de desenvolvimento pessoal.

Disponibilizando uma “ferramenta baseada em ciência que combina tecnologia e psicologia”, a Fundação visa “despertar a consciência individual e vai permitir aos portugueses promoverem o seu bem-estar, saúde mental e equilíbrio emocional”, lê-se numa nota de imprensa.

O evento 100% digital será transmitido em direto na plataforma digital e redes sociais (YouTube, Facebook e LinkedIn) da Fundação José Neves, fará ainda um balanço dos nove meses de atividade da FJN, do programa de bolsas reembolsáveis e da plataforma Brighter Future.