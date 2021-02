O fundador da Xoltar considera que os avatares vêm ajudar não só as pessoas, como também as empresas. “O tempo dos recepcionistas é gasto em tarefas redundantes e repetitivas. Com o avatar, deixam de ter de fazer essas tarefas e ganham espaço para trabalhar em casos mais complexos que tornam o trabalho mais interessante”, afirma.

Isto significa que Nikita, assim se chama este avatar, consegue perceber se está um hóspede está, por exemplo, irritado com uma situação e propor uma abordagem que ajude a melhorar a situação. Pode passar pela sugestão de um serviço no hotel ou se por encaminhar para a recepção, caso avalie que essa é a melhor forma de resolver o problema que causou a insatisfação.

É uma das soluções que permite antecipar o hotel do futuro. Criada pela Xoltar, uma empresa israelita que quer mudar a forma como os hóspedes são recebidos num hotel, trata-se de um assistente virtual que utiliza inteligência artificial para avaliar o estado emocional do hóspede e dar uma resposta em conformidade.

