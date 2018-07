Desenvolvido pelas investigadoras em enfermagem do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) Teresa Martins e Maria José Lumini, o Intent-Care apresenta conteúdos de apoio à prestação de cuidados em casa em diversas áreas de intervenção, como a alimentação, o posicionamento, a transferência de um local para o outro, o apoio ao banho, a melhor forma de vestir o doente, entre outras informações.

O Intent-Care é uma ferramenta digital interativa criada com o objetivo de fornecer informação adaptada às necessidades dos familiares cuidadores de doentes dependentes no autocuidado, de forma a complementar a orientação fornecida por profissionais de saúde para promover a sua autonomia, baseada na disponibilização de recursos multimédia (imagem, vídeo, áudio e texto) com vista a ajudar os cuidadores a compreender os procedimentos de prestação de cuidados.

“Em Portugal, os cuidados a pessoas dependentes são assegurados essencialmente pelas famílias. Aos cuidadores é cada vez mais solicitada uma corresponsabilização nos cuidados de saúde, submetendo-os, muitas vezes, a situações stressantes. A crescente utilização de plataformas educativas na área da educação para a saúde pode constituir-se como um recurso para esta população”, salientam, em comunicado, as investigadoras.

Para a conceção desta ferramenta foram realizados dois estudos prévios de determinação das necessidades e dificuldades dos familiares cuidadores. A construção e validação da ferramenta interativa contou com a colaboração de um painel de peritos. Finalmente foram realizados estudos com amostras de cuidadores no sentido de validar a usabilidade da ferramenta.