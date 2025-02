Esta atriz trans espanhola radicada no México, Gascón era uma séria candidata ao prémio de melhor atuação feminina, até que alguns tweets partilhados há alguns anos sobre a presença muçulmana em Espanha e outras questões sociais ou políticas vieram à tona.

"É impressão minha ou há cada vez mais muçulmanos em Espanha?". Este foi uma das muitas publicações que a atriz partilhou entre 2020 e 2021, quando era relativamente desconhecida no seu país de origem.

Também criticou os tumultos causados pela morte de George Floyd nos Estados Unidos em maio de 2020.

As publicações foram eliminadas, mas depois recuperados por um jornalista e publicados na revista Vanity Fair.

A Netflix, que organiza a campanha promocional nos Estados Unidos, excluiu a atriz, que interpreta uma traficante que quer mudar de sexo, dos próximos eventos de "Emilia Pérez".

Gascón, de 52 anos, pediu desculpas publicamente, mas declarou que "foi condenada, sacrificada e apedrejada sem julgamento".

"Não posso renunciar à minha indicação. Não cometi nenhum crime", declarou à CNN em espanhol.

O filme, criado e dirigido pelo francês Jacques Audiard, está indicado a 13 Oscars, e a votação dos mais de 10.000 membros da Academia de Hollywood já tinha começado antes da polémica começar.

O filme ganhou o Prémio do Júri em Cannes e Karla Sofía Gascón, Selena Gómez, Zoe Saldaña e Adriana Paz levaram o prémio conjunto de melhor interpretação feminina.

O impacto no México

A polémica não se resume à atriz principal, mas também se estende à maneira como "Emilia Pérez" retrata questões tão delicadas no México, como tráfico de drogas, migração e corrupção.

"Emilia Pérez" teve grandes receitas de bilheteira em França e em outros países, mas no México a avalanche de críticas foi considerável.

O órgão federal de proteção ao consumidor anunciou a 24 de janeiro que entrou em contacto com a rede de cinemas Cinépolis para garantir que os utilizadores insatisfeitos com o filme pudessem ser reembolsados.

O filme foi filmado inteiramente em estúdios em França, e as músicas, embora tocadas em espanhol, foram criadas por uma dupla de músicos franceses.

"O filme banaliza o problema dos desaparecidos no México", criticou Artemisa Belmonte, autora de uma petição no change.org para se opor ao lançamento do filme nos cinemas.

"As minhas intenções parecem-me virtuosas, mas noto um problema [no México] na aceitação da longa-metragem", disse Audiard à AFP após as indicações ao Oscar.

"Tráfico de drogas: não podíamos falar sobre isso! Mas era importante para mim, talvez eu tenha feito isso de forma desajeitada!", disse.