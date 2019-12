De acordo com a Mashable, a lista não é muito diferente da de 2018, com o YouTube a conquistar o primeiro lugar, tal como no ano passado. Também o Instagram e o Snapchat ocupam os mesmos lugares do ano transato - segundo e terceiro, respetivamente.

Esta é a lista de apps grátis com mais downloads nos dispositivos Apple, em 2019:

1. YouTube

2. Instagram

3. Snapchat

4. TikTok

5. Messenger

6. Gmail

7. Netflix

8. Facebook

9. Google Maps

10. Amazon

A principal "escalada" na classificação pertence, sem grandes surpresas, ao TikTok. A aplicação chinesa, que recentemente se tornou na 3.ª aplicação com mais downloads no mundo (à frente de Facebook e Instagram), saltou do 16.º lugar em 2018 para o 4..º em 2019. Antes, em fevereiro, a aplicação atingiu mil milhões de downloads e a 3.ª posição na App Store.