O ambiente físico do evento foi, assim, recriado, desde o hall de entrada à sala de conferências ou às salas privadas de reuniões privadas. Houve mais do que isso, desde aulas de artes marciais a alongamentos dados por um robot ou a happy hours com um copo de vinho na mão ou uma caneca de café - porque, mais uma vez, o fuso não era o mesmo para todos.

E houve vantagens na distância que se tornou próxima por estarem simplesmente todos no mesmo espaço digital. "A quantidade de pessoas que conseguimos envolver nas reuniões com as startups foi muito maior do que quando se está a falar de uma deslocação de alguém até Singapura", conta Luís Manuel, "chegámos a ter 29 pessoas [da EDP] na mesma reunião quando numa situação normal não teríamos mais de duas ou três".

Do ponto de vista do futuro da energia, tema central ao evento, a discussão acabou por ser também condicionada pelas duas variáveis que dominam todo o planeamento que atualmente se faz: "quando é que isto começa a recuperar e qual a velocidade da recuperação".

No que respeita às propostas apresentadas, o bootcamp trouxe a diversidade que a EDP esperava, com ideias nas principais frentes da energia, desde a gestão e manutenção de edifícios, à utilização de inteligência artificial e da sensorização à mobilidade. Os 15 finalistas desta fase do bootcamp são os seguintes projetos: Allume Energy (Austrália), AMPLY Power, Inc. (Estados Unidos), Chargetrip (Países Baixos), Disruptive Technologies (Noruega), energyX Solutions, Inc. (Canadá), FlexiDAO (Espanha), fos4X (Alemanha), FutureGrid (Austrália), Gridio.io (Estónia), Net2Grid (Países Baixos), Ripple Energy (Reino Unido), Soraytec AS (Noruega), Tesselo (Portugal), Vutiliti (Estados Unidos) e Vyntelligence (Reino Unido).

No final, Luís Manuel destaca uma nota de otimismo: "Se há alguma coisa de bom em tudo o que se está a passar, é que é uma ação concertada entre países de todo o mundo e esta capacidade de mobilização face a um problema global, com ações concretas. Mostra que o mundo é capaz de fazer coisas muito importantes com grande sacrifício".