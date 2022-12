No geral, desde 2000 que o investimento global em investigação e desenvolvimento (I&D) triplicou no mundo, o que permite lançar uma rede global mais ampla. Por exemplo, em 1960 os EUA representavam quase 70% da despesa global em I&D e em 2020 esta tinha caído para 30%, o que mostra esta dispersão.

Feita a análise , verifica-se que o país no topo é a Suíça, acima dos EUA, da Coreia do Sul e de Israel. Para isto contribuem as regras de propriedade intelectual e também a forte colaboração entre as universidades e a indústria. Além disso, a Suíça atrai os melhores talentos devido à elevada qualidade de vida.

Ative as notificações do SAPO 24.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt