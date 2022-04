O TecStorm é uma marca da JUNITEC – Júnior Empresas do Instituto Superior Técnico. Trata-se da maior hackathon para estudantes universitários em Portugal que promove o melhor empreendedorismo dentro e fora da JUNITEC. Organizado anualmente desde a sua criação em 2017, o evento alia a tecnologia ao empreendedorismo e propõe aos estudantes universitários de todo o país o desenvolvimento de soluções tecnológicas para problemas do mundo real.

Finalista: Oakey (sistema que informa o consumidor sobre o impacto ambiental dos produtos que consome, aconselhando produtos mais sustentáveis, sugerindo compensações do excesso de carbono produzido e recompensas pela adoção de um consumo mais amigo do ambiente)

Vencedor: SEHT (plataforma digital para melhoria do transporte hospitalar que faz a gestão do transporte de pacientes não urgentes para evitar o uso inadequado de ambulâncias)

Vencedor: Ecopod (dispositivo equipado com os sistemas elétricos e mecânicos necessários para que utilize os recursos naturais à sua volta e os transforme em energia elétrica verde (energia eólica, solar, hídrica, hidrogénio, etc.)

Uma passadeira automatizada para tornar a passagem dos peões mais segura, um implante que deteta de forma precoce um enfarte do miocárdio ou uma horta doméstica inteligente. Estes são apenas alguns dos projetos que se destacaram na 6.ª edição do TecStorm , que se realizou entre os dias 22 e 24 de abril, na Fundação Champalimaud.

Ative as notificações do SAPO 24.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt