Está de férias, mas continua com o telemóvel na mão. Os dedos não param: email, feed do Facebook, Instagram, WhatsApp. E se houver um telemóvel que o ajude a largar o vício da tecnologia por uns tempos? Esta é a função do Light Phone.

Há destinos que não pedem distrações. Mas mesmo durante as férias, há cada vez mais tendência para manter o vício da tecnologia, nomeadamente a utilização — por vezes exagerada — dos smartphones. Ninguém quer ficar fora da conversação e, assim, é mais difícil abdicar desse elemento que nos mantém conectados com o mundo. A startup Light, no entanto, propõe um "divórcio" suave com o The Light Phone.

Em parceria com o London City Airport, a empresa está a fazer um desafio a quem deixa o país, lê-se na Monocle. No aeroporto ficam os telemóveis de todos os dias, no bolso seguem os exemplares desenvolvidos pela startup. São mais simples, não distraem e servem para as comunicações indispensáveis. Até que volte a Londres, quem vai de viagem aprende a viver sem as aplicações constantes dos dispositivos Apple, Android e Blackberry.

Este é, segundo a empresa, “um telefone longe do seu telefone”, que permite “aproveitar tempo de qualidade”. A primeira versão do telemóvel permite apenas fazer chamadas, registando os nove algarismos do número para onde se pretende ligar. Contudo, o Light Phone II já permite enviar mensagens e até traz despertador, pelo que é provável que “seja mais fácil abandonar o smartphone com mais frequência, ou para sempre”.

A Light foi fundada por Joe Hollier, artista, e Kaiwei Tang, designer de produtos, que se conheceram numa incubadora da Google em Nova Iorque, em 2014. Na altura, o desafio foi criar aplicações e perceber porquê que algumas funcionavam tão bem. Nesse processo, concluíram que faltava uma outra aplicação: algo que realmente proporcionasse qualidade de vida, que quebrasse com o vício tecnológico. Assim, a Light inverteu o ângulo e, hoje, pretende mostrar como a tecnologia pode também contribuir para apreciar mais a vida. O primeiro passo é simplificar, criando tempo para que se possa tirar os olhos do ecrã e olhar ao redor.

