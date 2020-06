Em Las Vegas, no estado do Nevada, três militantes de extrema-direita foram indiciados na quarta-feira por incitar à violência durante marchas pacíficas.

Segundo os serviços do procurador-federal do Nevada, Nicholas Trutanich, os três homens pertenciam ao movimento "Boogaloo", um termo conotado ao 'aceleracionismo', tendência associada à extrema-direita que defende uma "aceleração" do capitalismo e o caos para "derrubar" a ordem existente e para "construir" uma "nova sociedade", baseada na supremacia branca.

Nicholas Trutanich indicou que os três homens estavam na posse de ‘cocktails molotov’.

“Elementos violentos sequestraram os protestos pacíficos em todo o país, incluindo no Nevada, explorando a raiva real e legítima suscitada pela morte de Floyd ao serviço das suas agendas extremistas", afirmou o procurador federal, num comunicado.

O Facebook também removeu um grupo intitulado "Identity Europe", que, segundo a rede social Twitter, se apresentava “de modo falso” como sendo anti-fascista.

O Facebook garantiu não ter detetado sinais de uma eventual interferência estrangeira nestes grupos e nos protestos.

O procurador-geral dos Estados Unidos (o equivalente ao ministro da Justiça), Bill Barr, afirmou na quinta-feira que “agentes estrangeiros” estavam a tentar "exacerbar a violência" nos protestos ocorridos no território norte-americano nos últimos dias.

Desde a divulgação das imagens da detenção de George Floyd nas redes sociais, têm-se sucedido protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas (e também em cidades europeias), algumas das quais foram palco de confrontos com a polícia e de atos de destruição e de pilhagem.

Em várias dezenas de cidades norte-americanas, incluindo em Washington e em Nova Iorque, foi decretado um recolher obrigatório por causa dos incidentes, existindo registo de milhares de detenções, de várias vítimas mortais e de vários agentes da polícia alvejados.

Na segunda-feira, numa declaração feita a partir da Casa Branca, Donald Trump afirmou ser o "Presidente da ordem e da lei", ameaçando mobilizar as forças militares para acabar com a violência nas ruas.

Os quatro polícias envolvidos na detenção do afro-americano foram despedidos e acusados, e o agente Derek Chauvin, que colocou o joelho no pescoço de Floyd, foi acusado de homicídio em segundo grau, arriscando uma pena máxima de 40 anos de prisão.

Os restantes vão responder por auxílio e cumplicidade de homicídio em segundo grau e por homicídio involuntário.

A morte de Floyd ocorreu durante a sua detenção por suspeita de ter usado uma nota falsa de 20 dólares (18 euros) numa loja.