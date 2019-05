Numa iniciativa apresentada com o objetivo de impedir a propagação de ideologias extremistas e mensagens de ódio ou que promovam violência, o Facebook anunciou hoje ter bloqueado várias contas de figuras conhecidas online e ter terminado várias páginas.

No rol dos bloqueados constam Alex Jones, Paul Nehlen, Milo Yiannopoulos, Paul Joseph Watson e Laura Loomer. Jones, conhecido por ser um teórico da conspiração negacionista do massacre na escola de Sandy Hook, já tinha visto a sua rede de comunicação, InfoWars, ser banida do serviço em agosto do ano passado.

Todas estas figuras são conotadas com a extrema-direita. Yiannopoulos popularizou-se enquanto editor do website "alt-right" Breitbart News, ao passo que Nehlen é um político crente na supremacia branca. Joseph Watson é o editor do InfoWars do Reino Unido e Loomer é uma conhecida ativista anti-Islão.

Outra das figuras visadas pelo bloqueio foi Louis Farrakhan, líder do grupo político e religioso Nação do Islão, que terá sido banido pela difusão de comentários anti-semitas.