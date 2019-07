A rota já está definida e esta "tour" vai passar pelos distritos de Beja, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Viana do Castelo e Viseu, informa a empresa de telecomunicações em comunicado. O camião da Fundação Altice vai permanecer três dias em cada local e nestas paragens será possível assistir a uma exposição tecnológica dos vários projetos e iniciativas da Fundação Altice, assim como participar em atividades de cariz cultural, educativo e lúdico, pode ler-se na nota.

Os workshops e sessões de sensibilização sobre o uso correto e responsável das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e da Internet, do projeto Comunicar em Segurança e da plataforma Khan Academy, vão decorrer sob um dome insuflável. Visando a sociedade em geral, o projeto tem especial atenção ao público mais jovem e sénior, assim como a comunidade escolar em época de ano letivo."Queremos um Portugal mais inclusivo, mais digital, mais ambicioso.

Soluções em exibição no tour da Fundação Altice

Móvel Do Conhecimento

Cinco janelas que permitem visualizar pequenos vídeos inspiradores sobre alguns dos principais projetos da Fundação Altice: Khan Academy, Comunicar em Segurança e Tecnologias de Acessibilidade da Fundação Altice.

Ecrã Acessível

Ecrã touch com aplicações interativas, em formato de quizz, que dá a conhecer, de forma criativa, alguns dos princípios patentes nas “soluções de acessibilidade” do programa “Inclui”, nomeadamente varrimento, ampliação sucessiva, controlo pelo olhar, comunicação pictórica e leitura de ecrã.

Mesas Interativas

Quatro mesas com ecrã touch que permite a utilização da plataforma Khan Academy por utilizadores, sejam alunos ou professores, e da plataforma campus by Fundação Altice (em ambiente de jogo), num ambiente virtual e com cenografia temática.

Parede Viva

Parede animada e viva, com ilustrações que se iluminam com projeção e ganham vida ao toque para disponibilizar conteúdos do site Ideia Simples.

Galeria Virtual

Visita guiada virtual a uma galeria de arte para mostra de algumas peças selecionadas da Coleção de Arte Contemporânea da Fundação Altice, através de óculos de Realidade Virtual.

Arte Em Realidade Aumentada

Solução de Realidade Aumentada para explicar e desconstruir duas peças da Coleção de Arte Contemporânea da Fundação Altice.

Feiticeiro

Muppie com mascote 3D de um feiticeiro cartoonizado, que funciona em modo de quizz, com perguntas e respostas do projeto Comunicar em Segurança, adaptado a diversos ciclos, e em modo de Inteligência Artificial, respondendo e dando dicas aos visitantes consoante as questões que sejam colocadas.