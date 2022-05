Ou seja, não é à toa que a Organização Mundial da Saúde alerta que sem controlo pode virar doença e levar à dependência. Mas como lembra a The Hustle, é precisamente este comportamento que dá má reputação aos videojogos. E ainda que em muitos casos existam bases e fundamentos para isso, talvez seja tempo de encarar os videojogos da mesma forma com que se encaram outros problemas sociais e se dava pôr termo ao estigma "os jogos fazem mal às crianças".

O que parece ser facto: se doseado, o gaming não leva à "zombificação" do cérebro. "Os pais não se devem preocupar com o fritar do cérebro dos miúdos ou torná-los zombies, porque isso não é verdade", explica um dos psicólogos, citado pelo WSJ.

Os jovens gamers que jogaram com moderação conseguiram sair-se melhor em algumas tarefas cognitivas do que os seus congéneres que dispensam este tipo de entretenimento, nomeadamente quando lhes foi pedido que:

O artigo, publicado em abril na revista científica European Psychologist , foi notícia no Wall Street Journal (WSJ) e tema de destaque na The Hustle . E a conclusão a que os investigadores chegaram foi que os jogos não têm as mesmas desvantagens de algumas redes sociais, que têm estado ligadas a questões como o défice de atenção, e que até podem fazer bem.

Resposta: De acordo com um novo estudo, existem boas notícias para quem tem estas preocupações. Se jogados com moderação , os videojogos podem até ser benéficos para desenvolvimento dos cérebros dos adolescentes e jovens adultos (faixa dos 18 aos 25);

