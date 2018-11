Invisible Cloud, ISSHO Technology e Sailside. Estas foram as três startups convidadas para mais um episódio do Garage Pitch 901. E cada uma teve três minutos para apresentar as suas ideias de negócio a João Vasconcelos — Ex-Secretário de Estado da Indústria e actual Vice-presidente da CIP —, Margarida Almeida — CEO da Amazing Evolution — e Mafalda Ribeiro — Oradora motivacional e autora. O evento contou com Tim Vieira, empresário lusodescendente e investidor na primeira edição do programa de empreendedorismo Shark Thank, como mestre-de-cerimónias.

As ideias Nome: Invisible Cloud Responsável: Pedro Mendes A ideia: A Invisible Cloud faz a automatização de processos e a virtualização de departamentos, através de um sistema em cloud que gere automaticamente a cobrança de futuras dívidas. Pedro Mendes refere que o foco tem estado “em empresas profissionais de recuperação de crédito e, nos EUA, no setor da construção e área médica”. No futuro, a empresa pretende crescer para que consiga ter uma maior rapidez de resposta ao que lhe é solicitado. Nome: ISSHO Technology Responsável: Guilherme Fonseca A ideia: A ISSHO Technology desenvolveu uma ferramenta capaz de proporcionar a personalização em massa a todos os fabricantes de produtos. A ISSHO pretende juntar num único software as várias fases de produção, nomeadamente do mercado de mobiliário por medida. Por isso, desenvolveu “uma ferramenta 3D para a customização de produtos”. Para continuar o processo, Guilherme Fonseca diz que são necessários novos contactos e investidores. Mesmo assim, nos últimos três anos a ISSHO Technology teve uma “taxa de crescimento médio anual de 194%”. Nome: Sailside (anteriormente Boatify) Responsável: João Vilas-Boas A ideia: Brasil, Portugal, Espanha e Emirados Árabes Unidos. Estes são os quatro países onde pode alugar um barco de maneira simples, através de uma plataforma online, a Sailside. Segundo João Vilas-Boas, esta ideia pretende “ajudar os donos a rentabilizar os seus barcos através de passeios e dormidas”, visto que os custos de uma embarcação e da sua manutenção são elevados. Com isto, “qualquer um de nós pode ser capitão por um dia”. Quer conhecer mais startups que passaram pela garagem do Tim? Siga aqui a primeira temporada do Garage Pitch 901 e conheça todas as ideias participantes.