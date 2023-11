O projeto intitula-se S.C.O.U.T.E. (Sistema de Conexão e Otimização de Uniformes para Transferência de Energia) e venceu o 'Prémio de Inovação nas Forças Armadas 2023', entregue no dia 27 de outubro no Instituto Universitário Militar.

O objetivo deste prémio é incentivar a inovação e o desenvolvimento de soluções que possam beneficiar as Forças Armadas. E foi a pensar nisso que o grupo da Universidade de Aveiro propôs a criação de um uniforme que utiliza materiais condutores flexíveis integrados no tecido para formar antenas, que permitem a transferência de energia e dados entre militares, referem num comunicado enviado ao SAPO24.

Além disto, o projeto propõe o uso de carregadores de energia por indução em certas áreas do uniforme e a utilização de energia derivada do ambiente ou do movimento do militar.

Na prática, o uniforme estará equipado com várias tecnologias que permitem gerar energia através de fontes solares e mecânicas (como piezoeletricidade). A energia gerada é depois armazenada e pode ser transferida sem fios para outros militares, criando uma rede de distribuição de energia e dados.

A equipa vencedora inclui os alunos do Programa Doutoral em Engenharia Eletrotécnica (PDELE), Henrique Chaves, Paulo Capitão e Ricardo A. M. Pereira, o professor do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática (DETI) e investigador no IT, Nuno Borges de Carvalho, e ainda um membro da Força Aérea Portuguesa, Andreia Fernandes, que "proporcionou insights valiosos sobre as necessidades reais dos soldados em campo, garantindo que a proposta/projeto fosse prática e relevante", explicou Henrique Chaves em nome do grupo vencedor, acrescentando: "Além disso, um membro

com experiência militar contribui com conhecimento sobre os desafios operacionais e logísticos enfrentados pelas Forças Armadas".

Quanto ao significado de vencer esta competição, sublinha que representa "um reconhecimento significativo do trabalho e inovação da equipa". "Significa que a solução proposta tem potencial para transformar a forma como os militares operam no terreno, tornando-os mais autónomos em termos energéticos e melhorando a eficiência das missões. Desta forma, valoriza o conhecimento e experiência associado à Universidade e ao Instituto de Telecomunicações nas áreas em questão (transmissão de energia sem fios e comunicações rádio)", refere.

O tema do concurso deste ano foi "Energia para o Soldado", e o júri focou-se em soluções de geração de energia para equipamento de soldado. Desta forma, "a equipa viu uma oportunidade de apresentar uma solução inovadora que poderia melhorar

significativamente a eficiência energética dos uniformes militares e, assim, contribuir para o bem-estar e eficácia dos soldados em campo", diz ainda.

Para o futuro, o grupo tem como objetivo criar um protótipo deste uniforme militar, bem como "solidificar o trabalho desenvolvido na área da Transmissão de Energia Sem fios, com a oportunidade de implementar um sistema completo e agrupar tecnologias inovadoras".

Como recompensa, o grupo vencedor ganhou um prémio de 2.000 euros.