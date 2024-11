Quem são os nomes grandes

Apesar da line-up do evento já incluir alguns nomes habituais, esta edição traz a Portugal alguns dos líderes das principais organizações do mundo, das mais diversas indústrias. Em Inteligência Artificial, vamos encontrar personalidades como Cristiano Amon, CEO da Qualcomm, e Thomas Wolf, Chief Science Officer da Hugging Face, Anastasis Germanidis, CTO da Runway e Timothy Young, CEO da Jasper, vão discutir os avanços em IA e computação. Mas também há espaço para lendas da História da Internet, como Sir Tim Berners-Lee, criador da World Wide Web.

Vêm também a Lisboa, os CEOs de empresas que participam em muitas das nossas rotinas como é o caso da Vinted, da Etsy, do Patreon, do Bumble e até do Manchester United, que nas últimas semanas voltou a ser tema para adeptos de futebol em todo o globo.

Mark Nelsen, Chief Consumer Product Officer da Visa, e Charles McManus, CEO do ClearBank, trazem perspetivas sobre o futuro dos serviços financeiros.

O evento reúne também nomes como Dan Vahdat, CEO da Huma, Atul Gupta, Chief Medical Officer da Philips, e Parag Parekh, Chief Digital Officer do IKEA Retail.

Entre os investidores, destacam-se Kanu Gulati da Khosla Ventures, Itxaso del Palacio da Notion, e Emily Fontaine, Global Head of Venture Capital da IBM. Marjut Falkstedt, Chief Executive do Fundo Europeu de Investimento, vai abordar o papel da Europa no apoio à inovação.

Um conjunto de guias úteis

Para ajudar os diferentes perfis que marcam presença no evento, preparámos uma série de guias. Sejam startups de IA, fintechs, cleantechs, ou empresas da área da saúde, apresentamos os principais desafios de cada setor, indicámos as sessões a não perder e também assinalámos algumas das startups portuguesas que vão estar a mostrar os seus serviços à comunidade empreendedora. E para os investidores, reunimos também informações essenciais para navegar e identificar oportunidades nesta edição da Web Summit.

Web Summit 2024 - Day 1 créditos: ©SPORTSFILE

O que esperar do evento?

Para startups e investidores, a Web Summit 2024 apresenta várias oportunidades de networking e desenvolvimento de negócio. A organização implementou um novo sistema através da aplicação oficial, alimentada pelo Summit Engine, que facilita encontros relevantes com base no setor de atividade, localização e interesses específicos.

A ideia é criar uma experiência mais íntima e orientada para a comunidade, fazendo com que os grandes espaços pareçam mais pequenos. É sempre bom recordar que os participantes podem, através da aplicação da Web Summit, gerir a agenda, marcar reuniões durante o evento e manter contacto depois – mesmo com pessoas que não conseguiram conhecer pessoalmente durante os quatro dias da cimeira.

A Web Summit vai trazer para o centro do debate os principais temas da atualidade tecnológica:

O impacto da IA na indústria e nos negócios ;

A cibersegurança e a privacidade dos dados ;

O papel dos governos na regulação da tecnologia.

Serão também abordados os atuais desafios do capital de risco, sustentabilidade, fintech, as recentes eleições norte-americanas e outros assuntos. Além disso, este ano, o evento apresenta novidades nos palcos, com a estreia do Developer Summit, New Energy Summit, Marketing Summit e Government Summit.

A organização destaca ainda um crescimento significativo de startups que vêm não só dos mercados tradicionais como EUA, Reino Unido, Alemanha, Espanha e Itália, mas também de mercados emergentes. A Sérvia, por exemplo, duplicou a sua presença em relação ao ano anterior, com mais de 50 participações.

Web Summit 2024 - Day 1 créditos: ©SPORTSFILE

Agenda Web Summit | The Next Big Idea

Este ano, vamos estar novamente no nosso estúdio no Centre Stage, em parceria com o Fundo Europeu de Investimento (FEI), a conduzir uma série de conversas relacionadas com o investimento em startups na Europa, indústrias emergentes e a identificar tendências para o futuro.

A nossa cofundadora, Rute Sousa Vasco, vai estar a moderar um conjunto de sessões no evento: “Fintech unleashed: What’s next?”, no Fintech Summit (dia 13, às 14h30); “Where are we placing our next bet?”, no Startup University (dia 14, às 11h15).

Ideias ou negócios a partilhar?

Nos próximos três dias vamos estar na Web Summit à procura das melhores histórias. E caso queiram entrar em contacto connosco podem fazê-lo através dos e-mails gabriel.lagoa@madremedia.pt ou miguel.magalhaes@madremedia.pt.