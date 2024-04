Os parceiros tecnologico e de media do Estoril Open, decidiram aproveitar o evento desportivo para demonstrar os "benefícios e as vantagens que a tecnologia 5G oferece à transmissão de eventos desportivos quando complementada por uma rede móvel privada virtual", anunciaram em comunicado enviado às redações.

Os testes à rede privada, dizem, têm ali o palco ideal "face ao elevado número de dispositivos existentes no local" e uma vez que foi "especificamente desenhada e configurada para assegurar uma transmissão em direto, com condições de utilização intensiva da rede móvel, sem falhas e com altíssima qualidade."

Esta transmissão é possível graças à "private custom networl", a nova solução da MEO Empresas que permite suportar esta operação. "Desenhada, planeada e implementada à medida das necessidades de cada empresa, permite combinar o melhor da rede móvel 5G do MEO, com a exclusividade e segurança das redes privadas. Com esta solução, os clientes dos mais diversos

setores – Indústria, Logística, Saúde ou Media – passam a beneficiar de uma rede 5G personalizada, integralmente dedicada às suas operações."

No mesmo comunicado a MEO empresas diz que "a solução inclui ainda o acesso a um portal de self-care que vai permitir às empresas a configuração das características da conectividade em cada dispositivo ligado à rede, a parametrização de alertas e notificações, assim como a consulta de relatórios de comunicação e a execução de testes de diagnóstico de conectividade."

A grande vantagem, anuncia a empresa tecnológica, é a mobilidade da solução. Distanciando-se das operações televisivas e permitindo "maior agilidade e facilidade de implementação às equipas. A rede móvel traz essa flexibilidade."

Assim, a CNN Portugal vai transmitir o jogo final do Estoril Open será transmitido através da Private Custom Network suportada na rede pública 5G da MEO.

*O SAPO24 é a marca de informação da Altice