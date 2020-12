Desde a manhã que o serviço de mensagens do Facebook e do Instagram tem apresentado alguns problemas e vários utilizadores estão a reportar as falhas no site Downdetector.

De acordo com o site, os problemas no Instagram começaram a ser reportados a partir das 9h20 e no Facebook Messenger começaram, aproximadamente, 15 minutos depois.

Várias pessoas queixam-se de não conseguir enviar mensagens e maioria dos problemas estão a ser registados na Europa.

Até ao momento, nem o Facebook ou Instagram reportaram o que está a causar o problema.