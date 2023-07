No Twitter, o empresário indicou que as “contas verificadas” podem ler até “6.000 publicações por dia”, enquanto as “contas não verificadas” podem ler 600 e no caso das “novas contas não verificadas” são 300 mensagens. Limites que podem “em breve” ser elevados para 8.000, 800 e 400, respetivamente, de acordo com Musk.

O anúncio não especifica se esta contagem diária de ‘tweets’ se aplica quando são selecionadas publicações específicas ou se abrange todas aquelas que aparecem, por exemplo, quando se percorre o ecrã principal, quando se visualizam tópicos ou analisam respostas a mensagens.

Algumas horas antes de Musk ter revelado esses limites, milhares de utilizadores comunicaram à plataforma de monitorização de falhas em sites Downdetector que estavam a ter problemas de acesso à rede social.

Após o anúncio, os problemas continuaram, embora em menor escala.