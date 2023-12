A iniciativa, intitulada “Lousã a Programar”, é organizada pelo município em parceria com a empresa Happy Code, que se dedica ao ensino de tecnologia e programação, referiu a autarquia em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

As inscrições, que são gratuitas, estarão abertas até 31 de dezembro e podem inscrever-se os alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico do município da Lousã.

Segundo a Câmara Municipal, o projeto consiste no desenvolvimento de competências em crianças, através do ensino da programação informática e de ferramentas básicas de literacia digital.

Através do currículo da Happy Code e orientação de professores daquela empresa, os alunos irão aprender a programar, terminando o ano com a apresentação pública dos projetos realizados no âmbito da iniciativa.

As inscrições podem ser feitas através de https://bit.ly/happycode-lousa.

Cada turma do projeto terá um limite de 12 alunos, informou o município.