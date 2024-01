O executivo da empresa, Richard Yu, explicou num evento de apresentação que o HarmonyOS Next dispensou os kernels Linux ou Unix, desenvolvendo os seus próprios kernels, sistema de ficheiros, linguagem de programação, estrutura de inteligência artificial e modelos de linguagem, segundo o jornal Yicai.

Desde a sua estreia em 2019, o HarmonyOS era compatível com aplicativos desenvolvidos para Android.

A Huawei expandiu a sua oferta de aplicativos nativos do HarmonyOS em setembro passado, atraindo empresas e programadores de vários campos, como redes sociais, áudio e vídeo, jogos, notícias e finanças para construir um ecossistema proprietário para o HarmonyOS.

Yu, citado pela Yicai, referiu que cerca de 800 milhões de dispositivos têm o HarmonyOS instalado em aparelhos como telemóveis, computadores, televisores e automóveis, e que a sua empresa planeia que existam 5.000 aplicações nativas do HarmonyOS antes do final deste ano.

Quase metade das 200 maiores aplicações da China começaram a desenvolver aplicações nativas HarmonyOS, incluindo a plataforma de pagamentos eletrónicos Alipay, a plataforma de vídeo Bilibili e a gigante de entregas ao domicílio Meituan, de acordo com o jornal.

Segundo um relatório de pesquisa da Shengang Securities divulgado pela Yicai, havia cerca de 2,6 milhões de aplicações disponíveis no mercado chinês no final do ano passado, das quais potencialmente um milhão teria de migrar do Android para o HarmonyOS, com um valor de mercado de 10 mil milhões de yuan (cerca de 1,3 mil milhões de euros).

As sanções impostas pelos Estados Unidos à Huawei, anunciadas em maio de 2019 e baseadas nas alegadas ligações da empresa aos militares chineses, resultaram na proibição da norte-americana Google de vender produtos à marca chinesa.

Estes produtos incluíam não só aplicações móveis da Google Store, mas também licenças para atualizações do sistema operativo Android, no qual se baseavam os aparelhos da empresa chinesa, que começou então a desenvolver o seu próprio sistema, o HarmonyOS.

No mês passado, o presidente rotativo da Huawei, Ken Hu, afirmou que a empresa tinha conseguido “resistir à tempestade” depois de anos de sanções de Washington.

Hu previu que a Huawei encerraria 2023 com receitas de mais de 700 mil milhões de yuan (91 mil milhões de euros), um aumento de mais de 9%, em relação ao volume de negócios de 2022.