Andar às aranhas para tentar perceber se a relação vai funcionar? Não marcar férias com demasiada antecedência com receito de um rompimento inesperado? A Netflix quer responder às suas inquietações amorosas ao lançar uma aplicação que lhe diz quanto tempo a sua relação vai durar.

Para brincar com o dia dos namorados, a Netflix criou uma app baseada no episódio “Hang The DJ” da série Black Mirror. Neste episódio, existe um sistema digital - chamado “System” - que determina quanto tempo uma determinada relação vai durar.

Na conta de Twitter da série Black Mirror, foi partilhado, no dia dos namorados, uma aplicação baseada na da série: a coach.dating. Ao entrar no website, é atribuído um link à pessoa e solicitado que o partilhe com o seu/sua parceiro/a. Depois de ambos terem acesso à hiperligação, é pedido que cliquem ao mesmo tempo na aplicação e o sistema prevê quanto tempo o relacionamento vai durar.

O sistema combina as pessoas com base na sua compatibilidade. Se ela não existir “à primeira”, a pessoa deve ir tentando várias conexões até encontrar o par ideal - que é decidido pelo sistema.

No dia dos namorados, foram várias as pessoas que entraram na “brincadeira” e que tentaram saber se o seu futuro amoroso seria risonho. As respostas são do mais heterogéneo possível: existem casais que receberam a notícia de que iriam ficar juntos para sempre e outros que o relacionamento ia acabar em 1 minuto.

A aplicação coach.dating é baseada na série Black Mirror, que examina, de forma satírica, os temas obscuros da sociedade moderna, particularmente no que diz respeito às consequências da utilização de novas tecnologias.