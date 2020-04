O Movimento Tech4Covid19, feliz e naturalmente, não se ficou pelas primeiras soluções que apresentaram há alguns dias. O projeto comunitário, que já conta com mais de 4000 voluntários, 160 startups e tem 27 iniciativas a decorrer, não tardou em avançar com mais propostas para munir a sociedade portuguesa de mais armas para combater esta pandemia.

Listamos as iniciativas mais recentes, que entretanto se juntaram ao esforço coletivo da comunidade de empresas tecnológicas e empreendedora em Portugal.

Diretório oficial de iniciativas contra a Covid-19

Informação é fundamental no combate a esta pandemia. Isso, lavar as mãos e ficar em casa, por ordem inversa de importância. O Covindex é uma fonte informação sobre todas as iniciativas de combate à pandemia, privadas e públicas, a decorrer neste momento em Portugal.

Plataformas de videochamadas gratuitas com psicólogos

A quarentena é uma forma de manter a saúde física, de proteger a saúde do SNS (passe-se a redundância), mas pode ser debilitante mentalmente — e ter um peso ainda maior para quem já tinha condições pré-existentes. A pensar nisso, criou-se o Acalma.online, um serviço de videochamadas gratuitas com equipas voluntárias de psicólogos e especialistas em saúde mental.

Aplicação para evitar filas em estabelecimentos comerciais

Será que vale mesmo a pena sair de casa e ficar a viver no limite do distanciamento social, numa fila para um supermercado? Algumas pessoas não têm outra opção e graças a esta aplicação podem gerir esforços e riscos. A Posso ir? está disponível online, para aparelhos iOS e Android.

Entrega de medicamentos em casa

Nem toda a saúde se resume a Covid-19. Infelizmente, as complicações não relacionadas com o SARS-Cov-2 não vão desaparecer, e os seus pacientes têm de continuar a ter acesso a medicamentos. A Homemed é tudo isso: uma forma de encomendar medicamentos que serão entregues em casa.

Soluções de apoio à educação

O setor da educação foi o primeiro a parar em Portugal, mas com a necessidade crescente de fazer circular informação e de formar as futuras gerações, torna-se importante arranjar soluções que permitam colmatar a sua falta.

Tools 4 Edu é uma plataforma onde estão identificadas boas práticas de educação online, e são disponibilizados guias para professores e alunos que necessitem de fazer a transição para o meio virtual.

Student KEEP tem já outro propósito, o de garantir que as condições de acesso a educação é o mais igualitária possível para todos os alunos. Porque nem todos temos uma ligação de fibra à internet em casa.

Plataforma com informação relevante sobre a Covid19

Outra vez a tónica na mesma nota: informação. A Covid19+eu não está a evangelizar ninguém, mas compila uma série de dicas e informações geradas por cientistas, médicos e especialistas para responder às primeiras questões de cada um de nós.

Alojamentos locais a acomodar profissionais de saúde gratuitamente

Muitos profissionais de saúde estão constantemente expostos ao SARS-Cov-2, correndo risco de infeção e, consequentemente, colocando as pessoas com quem partilham a vida privada, a casa, etc., também em risco. O Rooms Against Covid propõe-se a disponibilizar gratuitamente alojamentos para estas pessoas, de forma a minimizar o contágio e a dar conforto aos heróis da frente de batalha.

Monitorização voluntária de sintomas

Uma ferramenta importante no combater a propagação da doença Covid-19 e perceber quais as melhores formas de o fazer é ter uma noção real de quem tem sintomas, de quando surgiram, etc. Respeitando as políticas de recolha e armazenamento de dados, a Covidografia recolhe sintomas e dados geográficos dos utilizadores que se registem, contribuindo, assim, para dados epidemiológicos mais concretos sobre o SARS-Cov-2.

Apoio de cuidados para animais de estimação para profissionais de saúde

De novo com o foco nos profissionais de saúde, agora votados a lutar contra a pandemia, poucos são os que têm capacidade de olhar para os seus “outros” companheiros de vida, os amigos de 4 patas e que tanto conforto trazem. A pensar nesses amigos, surgiu a Animalar, que compila os contactos e serviços de uma série de veterinários, serviços de petsitting (pessoas que tomam conta dos animais) e hotéis dedicados que estão a disponibilizar os seus meios para apoiar médicos, enfermeiros e funcionários de hospitais.

Partilha de equipas entre empresas

Com a economia a aproximar-se de um ponto de paragem, um pouco por todo o país, os negócios correm riscos difíceis de calcular, e que podem pôr muita gente numa situação financeira mais precária. Foi a pensar nisto que surgiu o Team Loan, uma forma de partilhar equipas e de manter as rodas dentadas do ecossistema a girar.

Streaming de eventos gratuitos

Ficar em casa nunca foi tão importante, e conteúdo que reduza o tempo perdido a olhar para paredes também se torna fundamental. O Vejo em Casa é isso mesmo: mais uma forma de ajudar os tempos de quarentena a passar.