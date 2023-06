Até aos dias o modelo de negócio do Reddit era bastante semelhante ao de qualquer outra rede social: anúncios, anúncios e anúncios. Pelo meio, tinha alguma subscrições premium no acesso à sua plataforma, mas grande parte da sua receita vinha da publicidade.

No entanto, ao contrário das suas plataformas rivais, uma parte considerável do tráfego do Reddit vem através de apps terceiras que tiram proveito dos seus dados e do seu conteúdo. Conhecido pela seu UX algo rudimentar, o Reddit permitia que outros developers utilizassem a sua API de forma gratuita e que a utilizassem ou para construir outras aplicações (utilizando o conteúdo, acrescentavam outras funcionalidades de interação) ou até para treinar modelos de inteligência artificial que necessitassem de um elevado volume de dados, por exemplo.

Só que em abril tudo mudou quando o CEO do Reddit, Steve Huffman, anunciou que a plataforma ia começar a cobrar pelo acesso à sua API. Numa economia em recessão em que as despesas em publicidade são as primeiras a ser cortadas, este reforçou a necessidade de a plataforma encontrar outras fontes de receita para ter um negócio mais sustentável.

Mas essa não é a história toda.

Por um lado, há vários meses que o Reddit antecipa uma potencial entrada em Bolsa e a verdade é que a criação de uma nova fonte de receita com imenso potencial pode ser o que a empresa necessita para atingir a maior valorização possível. Por outro, a popularidade da IA, e em particular da IA generativa, em que o sucesso de muitas plataformas está dependente da qualidade dos dados que estão na base dos modelos, não é de estranhar que o Reddit queira agora colocar um preço nos “valiosos” dados que são gerados diariamente pela sua forma.

A decisão de Huffman não é muito diferente daquela feita por Elon Musk no início de 2023, na qual decidiu estabelecer um modelo de subscrição para quem quisesse utilizar a API do Twitter. Estima-se que as receitas do Reddit em 2022 tenham sido cerca de 500 milhões de dólares, o que a coloca longe de uma plataforma como o Twitter que, apesar de todos os problemas, faturou 4 mil milhões de dólares no mesmo ano.

A reação à decisão

Alguns grupos dentro do ecossistema do Reddit dizem que não conseguem pagar pelo acesso à API da plataforma ou que o preço é demasiado elevado e que vão ter de eventualmente de fechar, culpando diretamente a liderança da empresa.

Por isso, desde terça-feira, mais de 3500 subreddits estão inacessíveis em protesto contra a decisão do Reddit. Entre os grupos em silêncio estão 5 dos 10 subreddits mais seguidos entre eles o r/gaming e o r/todayilearned.

Quem são os mais insatisfeitos? As tais third-party apps.

Aquelas que durante anos utilizaram a API do Reddit de forma gratuita e desenvolveram um modelo de negócio que não tinha em conta o custo da sua utilização. Com a mudança desta variável e com um custo que, anualmente, pode ascender a milhões de dólares, muitas delas não vão ter outra opção senão fechar, dado que não tem um mecanismo viável para encontrar um novo equilíbrio com mais receitas. Uma dessas aplicações foi a Apollo, que afirmou que o custo de continuar a aceder à API do Reddit ia ser de 20 milhões de dólares, um valor que a levou a decidir “fechar a loja” no final do mês de junho.

Implicações para o futuro

A decisão do Reddit, de um ponto de vista de negócio, faz todo o sentido. Numa era em que os dados são cada vez mais uma moeda de troca, é normal que uma plataforma que gera tanta informação sobre comportamentos online e sobre interesses queira rentabilizar essa dinâmica. Contudo, no futuro, talvez a plataforma tenha de repensar como é que pode segmentar a utilização da sua API de modo a que não prejudique de forma tão significativa as aplicações que, de certa forma, também permitiram que chegasse ao lugar onde está hoje. Como esta primeira versão não teve propriamente isso em conta, acabou por perder a confiança de muitos dos seus utilizadores.